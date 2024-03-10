Трамп об иммиграционной политике Байдена

Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал иммиграционную политику президента США Джо Байдена преступлением против человечества и страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это невероятно. То, что сделал Джо Байден с нашей границей, - это преступление против человечества и народа этой страны, ему этого никогда не простят", - сказал Трамп в субботу, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

При этом Трамп отметил, что исправит ситуацию. "Мы быстро это исправим. Нас ждет самая крупная депортация", - заявил экс-президент.

Он ранее назвал обстановку на южной границе страны катастрофой, возникшей из-за политики Байдена. Трамп также заявил, что кровь многих жертв преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, на руках президента. По словам бывшего лидера Соединенных Штатов, в стране появился новый вид преступности, который он назвал "преступлениями мигрантов имени Байдена".

Проблема нелегальной миграции является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры для пресечения нелегальной миграции и высказывающийся против нынешней политики американской администрации в этой области. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

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