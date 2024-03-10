Сотни кенгуру ворвались в австралийский гольф-клуб

Сотни кенгуру ворвались на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Кадры опубликовало Reuters на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам гольфиста Стивена Роша, заснявшего нашествие кенгуру, появление сумчатых млекопитающих не стало для него чем-то новым, однако в таком количестве он их никогда не видел. Животные не нападали на людей и не повредили поле для гольфа.

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