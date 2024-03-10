Судоходство через Босфор приостановили

Судоходство в Босфорском проливе приостановлено в обе стороны из-за густого тумана в Стамбуле. В очереди находится 301 судно, сообщает генеральное управление береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проход судов через пролив приостановлен с 04:15 воскресенья по местному времени, говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что на 08:30 в очереди на транзит через Босфор есть и суда под флагом России.

В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.

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