Во Франции осквернили памятник Симоне Вейль

Вандалы осквернили памятник Симоне Вейль, политика и писательницы еврейско-французского происхождения, в городе Ла-Рош-сюр-Йон на западе Франции, передает Day.Az.

Злоумышленники вылили возле памятника красную краску и бросили у подножья куклы младенцев. Мэр города подал жалобу в полицию.

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