https://news.day.az/world/1643627.html Во Франции осквернили памятник Симоне Вейль - очередной акт вандализма
Во Франции осквернили памятник Симоне Вейль - очередной акт вандализма
Вандалы осквернили памятник Симоне Вейль, политика и писательницы еврейско-французского происхождения, в городе Ла-Рош-сюр-Йон на западе Франции, передает Day.Az.
Злоумышленники вылили возле памятника красную краску и бросили у подножья куклы младенцев. Мэр города подал жалобу в полицию.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре