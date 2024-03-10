Иранский корабль заподозрили в помощи хуситам атаковать суда в Красном море

Иранский корабль "Бешхад", который внешне похож на обычный сухогруз, может помогать хуситам атаковать суда в Красном море. Об этом пишет газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, "Бешхад" провел несколько лет в Красном море, практически не двигаясь с места, пока 11 января 2024 года не отправился в Аденский залив. В то же время хуситы начали атаковать проходящие в этом месте суда: первые удары были нанесены 15 января.

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