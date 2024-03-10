В Турции задержали 33 готовивших теракты перед выборами

Сотрудники Главного управления безопасности Турции задержали в провинции Сакарья на северо-западе страны 33 человека, которые подозреваются в подготовке терактов перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках операции в Сакарье, проводившейся против [экстремистской] группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), пойманы 33 подозреваемых. Они проводили подготовку к терактам и изучали возможности совершения нападений перед муниципальными выборами. Они занимались оказанием финансовой помощи для группировки в контексте действий по финансированию терроризма. Также было установлено, что эти лица вели деятельность под прикрытием нелегальных молелен и медресе (религиозные школы - прим. ТАСС)", - сообщил министр.

В ходе рейдов полиция изъяла незарегистрированное оружие, четыре пистолета и два ружья. Также конфискованы крупные суммы в валюте, запрещенные материалы террористической группировки и внутренняя документация.

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