Стало известно, какую роль НАТО может отвести Швеции

После вступления в НАТО Швеция может стать логистическим хабом, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска. Об этом пишет газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как считают журналисты, появление Швеции в составе Североатлантического альянса откроет новые пути для поставок и обеспечения войск подкреплениями - произойдет это благодаря тому, что в распоряжении НАТО окажется остров Готланд, находящийся в середине Балтийского моря и являющийся важным транспортным узлом.

Таким образом альянсу станет проще оборонять Прибалтику, страны которой ранее полагались на Сувалкский коридор, отделяющий их от Польши.

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