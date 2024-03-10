В Турции заявили, что Эрдоган в случае досрочных выборов сможет баллотироваться еще раз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов. Такое мнение высказал бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг в связи со сделанным ранее Эрдоганом заявлением о том, что грядущие муниципальные выборы для него станут финальными, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эти выборы, как заявил наш президент, являются его последними выборами. Потому что, согласно конституции, срок президентских полномочий составляет пять лет, а человек может быть избран президентом максимум дважды. Однако, согласно конституции, если парламент решит во время второго срока президента провести досрочные выборы, то у Эрдогана будет право стать кандидатом в третий раз", - написал Боздаг в X (ранее Twitter). Однако, по его словам, предугадать, что произойдет далее и какие могут быть приняты решения, невозможно.

Между тем некоторые турецкие СМИ в связи со словами Эрдогана напомнили, что с 2009 года он периодически делал похожие заявления. Перед выборами президента в 2023 году он также заявлял, что просит поддержать его в последний раз. После этого Эрдоган сказал о намерении "передать знамя молодежи".

Нынешние заявления президента прозвучали на фоне активизировавшейся в Турции дискуссии об изменении конституции. Спикер парламента Нуман Куртулмуш ранее сообщил, что после выборов 31 марта законодательный орган планирует заняться выработкой нового основного закона и хочет довести эту работу до конца. В случае одобрения новой конституции на референдуме, как считает ряд турецких политиков и юристов, правила о двух президентских сроках фактически обнулятся, а у Эрдогана появится возможность вновь бороться за пост главы государства.

В пятницу Эрдоган, выступая на одном из мероприятий, заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными в рамках полномочий, предоставленных законом. После этого, по его словам, в стране произойдет передача дел тем, кто придет после него. В мае 2023 года Эрдоган победил на выборах и получил право руководить республикой еще пять лет.

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