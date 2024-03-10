https://news.day.az/world/1643677.html Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне - ВИДЕО
Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне - ВИДЕО
Водитель автомобиля врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщило Daily Express, ссылаясь на данные местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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