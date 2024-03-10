Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне

Водитель автомобиля врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщило Daily Express, ссылаясь на данные местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел 9 марта. Кадры задержания, снятые очевидцами произошедшего, распространились в Сети. "Вооруженные офицеры арестовали мужчину", - отмечается в публикации. Его подозревают в нанесении противозаконного ущерба. Водителя отправили в больницу, а полиция уже проводит расследование по факту произошедшего.

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