Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции

Принцесса Кейт Миддлтон показала поклонникам редкую фотографию с детьми. Снимок был опубликован в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед камерой 42-летняя Кейт Миддлтон предстала в темно-синем свитере, сером жакете и джинсах. Принцесса сделала легкую укладку и нюдовый макияж. Она сидела на веранде в окружении сыновей и дочери: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи. Кейт Миддлтон и дети позировали на фоне дома.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Поздравляю всех с Днем матери", - подписала фото принцесса.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. Она не будет принимать участие в официальных мероприятиях в ближайшее время. Предполагается, что Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям не раньше Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта.

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