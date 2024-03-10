Мальдивы создают базу для дронов из Турции

Мальдивская республика начала создание базы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на острове Маафару, чтобы использовать привезенные из Турции военные дроны для мониторинга океанских территорий Мальдивских островов. Об этом пишет новостной портал The Edition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты сообщают, что база создается на севере Маафару, рядом с международным аэропортом. Кроме этого отмечается, что часть мальдивских военных сейчас обучается в Турции использованию беспилотников.

Официальной информации от властей о проекте пока не поступало.

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