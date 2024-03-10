Иран начал разработку двух крупных нефтяных участков

Власти Ирана приступили к разработке двух нефтяных месторождений "Сепехр" и "Джафир" в юго-западной провинции Хузестан. Об этом сообщил министр нефти Джавад Оуджи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным чиновника, средний ожидаемый объем добычи на обоих участках составляет 74 тыс. баррелей в сутки.

"В присутствии президента Эбрахима Раиси началась эксплуатация нефтяных месторождений Сепехр и Джафир со среднесуточной добычей 74 тысяч баррелей. Эти месторождения были введены в эксплуатацию за счет инвестиций в $2,8 млрд", - приводит слова Оуджи Telegram-канал иранского правительства.

Разработка новых месторождений должна помочь нарастить добычу углеводородов в исламской республике на фоне ослабления санкционного режима и попыток вернуться на мировые рынки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!