Крупнейшая партия Швейцарии выступила против укрепления связей с ЕС

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), имеющая крупнейшую фракцию в парламенте, выступила против переговоров о развитии связей с Евросоюзом, мандат на проведение которых утвердил Федеральный совет (правительство). Председатель ШНП Марко Кьеза в интервью газете Blick заявил, что "привязка к ЕС" очень опасна, так как под угрозой находится независимость страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этим переговорным мандатом Федеральный совет одобряет полное подчинение Швейцарии ЕС", - сказал политик. "Институциональная привязка к ЕС представляет собой огромную опасность", - отметил он, пояснив, что "на карту поставлены самобытность и независимость" страны. По словам Кьезы, опасность состоит, в частности, в том, что в будущем право ЕС должно будет "автоматически применяться в Швейцарии". К тому же придется "перечислить миллиарды Брюсселю", а у швейцарского населения "больше не будет права высказаться", отметил он. Кьеза пояснил, что "не имеет ничего против тесных экономических связей". Однако он выступает "против того, чтобы граждане ЕС приезжали в Швейцарию, чтобы грабить" социальную систему страны.

Политик назвал "чисто декоративным" арбитражный механизм, который предполагается создать для урегулирования споров между Швейцарией и ЕС. "В итоге именно Европейский суд будет принимать решения, а они являются обязательными к исполнению", - подчеркнул председатель ШНП. "Это будет концом для Швейцарии, которую мы знаем", - сказал Кьеза, напомнив, что в его стране, в отличие от Евросоюза, действует система прямой демократии, реализуемой через референдумы, на которых принимаются важнейшие решения. Он обратил внимание также на растущее число итальянцев, приезжающих на заработки в его родной кантон Тичино, что приводит к "снижению заработной платы". "Покупательная способность в Тичино не выросла. Всегда можно найти итальянца, готового работать за меньшие деньги", - сказал Кьеза.

Отвечая на вопрос о том, какие конкретно угрозы может нести соглашение с Брюсселем, Кьеза отметил, что германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn "провоцирует повсюду хаос с забастовками и задержками". Однако ЕС, по словам председателя ШНП, хочет, чтобы Швейцария открыла свою железнодорожную сеть для иностранных операторов. Как следует из интервью, ШНП с 12 марта даст старт общественной кампании против заключения соглашения с ЕС.

Федеральный совет Швейцарии утвердил 8 марта мандат на переговоры с Евросоюзом, являющимся крупнейшим экономическим партнером страны, о дальнейшем развитии связей. Речь идет, в частности, о таких сферах, как транспорт, энергетика, аграрная политика, трудовая миграция и институциональные вопросы.

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