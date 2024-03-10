В ХАМАС пока не приняли решения о возобновлении переговоров по Газе в Каире

Руководители палестинского движения ХАМАС пока не приняли решения о сроках возобновлении в Каире многосторонних переговоров об установлении перемирия в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на одного из лидеров движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение о возобновлении переговоров по вопросам перемирия в Каире пока не принято. В этом вопросе нет никаких подвижек, поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху отказывается удовлетворять наши справедливые требования", - приводит телеканал слова неназванного высокопоставленного члена ХАМАС.

Многосторонние консультации по Газе проходили в египетской столице с 3 по 7 марта и на данном этапе завершились без достижения каких-либо договоренностей между ХАМАС и израильской стороной. 7 марта египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" выступил с утверждением, что переговоры в Каире возобновятся "в ближайшие дни".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря прошлого года армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.

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