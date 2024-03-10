Судья отклонил просьбу Менендеса отменить обыски по делу о взяточничестве

Федеральный судья отклонил просьбу проармянского сенатора Боба Менендеса исключить улики из его уголовного дела о взяточничестве и провести слушания, чтобы определить, правильно ли были оформлены правительственные ордера на обыск.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американское издание Roll Call.

Демократ из Нью-Джерси оспорил пять ордеров на обыск и утверждал, что правительство неоднократно нарушало его право на свободу в соответствии с четвертой поправкой к Конституции США. Он назвал попытки проверить его мобильный телефон, электронную почту и iCloud необоснованными, а ордера на обыск его дома, в ходе которого было обнаружено более 480 000 долларов наличными и золотые слитки, полными существенных искажений и упущений.

Судья Сидни Х. Штайн из окружного суда США не согласился с этим мнением, постановив, что Менендес и один из обвиняемых не смогли должным образом доказать, что ордера содержали существенные искажения или упущения, которые намеренно или по неосторожности вводили в заблуждение. Судья также заявил, что ордера не были настолько обширными, чтобы нарушать права Менендеса.

"В ордерах четко перечислены соответствующие уголовные законы и содержится подробный список лиц, организаций и действий, в отношении которых ведется расследование, - написал Штайн. - Тот факт, что в ходе обыска могло быть обнаружено большое количество сообщений, отражает масштабы предполагаемого поведения, подтвержденного достаточными основаниями, а не то, что ордер является неконституционным".

Прокуроры утверждают, что сенатор действовал от имени правительств Египта и Катара в обмен на подарки и деньги и преследуют Менендеса по четырем обвинениям: сговор с целью выполнения функций иностранного агента, вымогательство, мошенничество и взяточничество.

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