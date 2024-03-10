https://news.day.az/world/1643723.html Военные НАТО уже в Украине - глава МИД Польши
Военные НАТО уже в Украине - глава МИД Польши
Военнослужащие стран НАТО уже присутствуют в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Военные НАТО уже присутствуют в Украине. И я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран за то, что они взяли на себя этот риск", - отметил министр в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.
При этом Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь.
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