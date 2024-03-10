Военные НАТО уже в Украине

Военнослужащие стран НАТО уже присутствуют в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Военные НАТО уже присутствуют в Украине. И я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран за то, что они взяли на себя этот риск", - отметил министр в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

При этом Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь.

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