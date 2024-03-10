Армия Израиля нанесла авиаудар по радикалам в Ливане

Израильские военные нанесли удар по отряду радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами, на юге Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, удар по району населенного пункта Шебаа был нанесен истребителями ВВС Израиля в момент, когда попавший в поле зрения военных отряд готовился обстрелять израильскую территорию.

Кроме того, утром израильские военные зафиксировали падение летательного аппарата шиитской организации "Хезболлах" на израильской территории. Как сообщили в пресс-службе, аппарат упал в районе горы Хар-Дов на границе Израиля с Ливаном, сообщений о пострадавших не поступало, никакого ущерба причинено не было.

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