Стрельба в США - есть погибшие и раненые
По меньшей мере три человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в Джонсборо (штат Арканзас, США) в воскресенье утром по местному времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на ABC News, информацию об этом распространила местная полиция.
Полиция Джонсборо сообщила на своей странице в Facebook, что, приехав на место происшествия в центре Джонсборо в воскресенье утром, они обнаружили несколько жертв с огнестрельными ранениями.
Одного человека доставили в больницу на машине скорой помощи, а в полиции сообщили, что еще четырех человек доставили в больницы на личных автомобилях.
В полиции не уточнили причины инцидента и не предоставили обновленную информацию о пострадавших, доставленных в больницу.
Расследование продолжается.
Джонсборо расположен примерно в 209 км к северо-востоку от столицы штата Литл-Рока.
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