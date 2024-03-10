Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке и Сирии

ВС Турции нейтрализовали 11 членов террористической организации РПК/YPG на севере Ирака и Сирии, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что 10 боевиков были уничтожены в ходе антитеррористической операции ВС Турции под кодовым названием Pençe-Kilit ("Коготь-Замок") на севере Ирака.

Еще один террорист был нейтрализован в районе операции "Щит Евфрата", проводимой турецкими военными на севере Сирии.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы Турции будут продолжать решительную борьбу с террористами.

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