Нетаньяху ответил на критику Байдена

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что критика президента США Джо Байдена относительно поддержки граждан Израиля действующего главы правительства является необоснованной. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Bild.

"Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам", - сказал Нетаньяху.

По словам главы правительства Израиля, его поддерживают "подавляющее большинство" израильских граждан.