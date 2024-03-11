Турецкий корабль «Доброта» прибыл в Египет

Турецкое судно Турецкого Красного Полумесяца с 2 737 тоннами гуманитарного груза достигло порта Эль-Ариш в Египте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается в заявлении от Турецкого Красного Полумесяца, это уже седьмое судно, отправленное ими с начала октября, чтобы оказывать помощь населению Газы, пострадавшему от войны. Корабль с названием "Доброта" является самым крупным из всех кораблей, направленных организацией в этот регион.

Прибытие судна встретили председатель Красного Полумесяца Турции Фатма Мерич Йылмаз и команда организации в регионе. В их присутствии началась погрузка груза на грузовики, чтобы как можно скорее доставить его жителям Газы. Грузовики под руководством экспертов Турецкого Красного Полумесяца въедут в Газу через пограничный пункт Рафах.

На борту судна находится 2 737 тонн гуманитарной помощи, включающей продовольственные посылки, воду, продуктовые наборы, муку, одежду, средства гигиены, материалы для жилья, медикаменты и детские принадлежности.

Турецкий Красный Полумесяц работает в тесном сотрудничестве с Египетским и Палестинским Красными Полумесяцами.

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