https://news.day.az/world/1643746.html Назван возможный срок завершения операции в секторе Газа
Назван возможный срок завершения операции в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью изданию Politico, когда может завершиться военная операция еврейского государства против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает Day.Az.
По его словам, израильская армия "уничтожила три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС".
"И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", - заявил премьер.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре