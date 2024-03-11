Назван возможный срок завершения операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью изданию Politico, когда может завершиться военная операция еврейского государства против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает Day.Az.

По его словам, израильская армия "уничтожила три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС".

"И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", - заявил премьер.

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