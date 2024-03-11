Новое предложение ХАМАС о будущем Палестины

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение стремится к восстановлению единых органов власти на палестинских территориях в рамках Организации освобождения Палестины (ООП) путем выборов в Палестинский национальный совет. Об этом сообщает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам лидера ХАМАС, вторым этапом является соглашение о формировании правительства национального согласия Палестины "с конкретными задачами и на временный период до проведения всеобщих законодательных и президентских выборов".

Хания также отметил, что движение "открыто" для продолжения сорвавшихся переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа, которые проводились через посредников в Каире.

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