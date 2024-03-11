Мальдивы получат партию Байрактаров

Турция начала процесс поставок Мальдивской Республике ударных беспилотников собственного производства Bayraktar TB2. Как сообщает газета Dunya, речь идет о поставке авиакрыла из шести аппаратов и системы контроля и управления ими, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2023 году президент Мальдив Мохамед Муиззу провел в Турции переговоры с руководством республики и посетил некоторые оборонные предприятия. Тогда он, как считается, выразил заинтересованность в приобретении турецких БПЛА.

Теперь вместе с Мальдивами география поставок беспилотников Bayraktar охватывает 34 государства. Первый экспортный контракт был заключен в 2018 году с Катаром. После этого были подписаны соглашения с другими странами, а турецкие БПЛА к настоящему времени приняты на вооружение в ряде стран НАТО и ЕС.

Производящийся компанией Baykar Bayraktar TB2 - это оперативно-тактический средневысотный БПЛА, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, приводящим в движение воздушный винт. Он может нести до четырех управляемых боеприпасов и находиться в воздухе до 24 часов. Также компания производит и экспортирует БПЛА Bayraktar Akinci. Это ударный высотный аппарат, способный нести полезную нагрузку около 1,3 тонны и непрерывно находиться в воздухе до суток. Он оснащается в том числе украинскими турбовинтовыми двигателями.

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