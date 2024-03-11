Генсек ООН поздравил мусульман с началом месяца Рамазан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил мусульман в связи с началом священного месяца Рамазан, cообщает Day.Az со ссылкой на сайт организации.

"Рамазан воплощает в себе ценности мира, стойкости и щедрости, - сказал Антониу Гутерриш. - Это период размышлений и молитв, возможность собраться вместе и поддержать друг друга".

К сожалению, продолжил глава ООН, многие будут отмечать этот месяц в условиях конфликта, вынужденного перемещения и в обстановке страха.

"Прежде всего я хочу выразить поддержку и солидарность всем тем, кто страдает от ужаса, происходящего в Газе, - сказал Антониу Гутерриш. - В эти тяжелые времена дух Рамазана - это маяк надежды и напоминание о нашей общей человечности".

Глава ООН призвал преодолевать разногласия, поддерживать тех, кто нуждается в помощи, и сообща работать над укреплением безопасности "каждого члена человеческой семьи".

"Пусть этот священный месяц принесет мир и направит нас к более справедливому и сострадательному миру", - завершил свое послание Антониу Гутерриш.

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