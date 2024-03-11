Турция обсудит с Ираком создание совместного антитеррористического центра

Турция намерена в марте снова обсудить с властями Ирака создание совместного оперативного центра, через который можно было бы координировать борьбу с террористическими организациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил газете Hurriyet глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

Министр напомнил, что в феврале он, а также руководство национальной разведки Турции совершили визиты в Ирак, где провели переговоры в Багдаде и Эрбиле (центр Иракского Курдистана). Основной темой было противодействие запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также строительство "Дороги развития" - международного транспортного маршрута от Персидского залива до турецкой границы через иракскую территорию.

"В Ираке подчеркивают, что РПК и для них представляет опасность. Эта террористическая организация вытеснила местных жителей из сотни деревень на севере Ирака. Два года назад мы предложили создать совместный оперативный центр. В Ираке на это отреагировали положительно, но никаких шагов по этому вопросу мы пока не сделали. Данная тема будет снова в нашей повестке дня на встрече в Багдаде позднее в марте", - сказал Гюлер.

Глава МО также дал понять, что новая военная операция ВС Турции в северном Ираке вероятна и обсуждается. Ее целью является обеспечение полной безопасности границы с Ираком и создание безопасной зоны глубиной до 40 км. "Мы рассматриваем 30-40 км, потому что это та глубина, на которой террористы могут обосноваться, угрожая нашей безопасности. Оттеснив их хотя бы на 30-40 км, мы обезопасим нашу границу. Этим летом мы завершим мероприятия, которые защитят нашу границу и устранят террористическую угрозу", - отметил Гюлер.

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