"Джо Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az.

Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".

Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы они могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.

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