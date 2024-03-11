https://news.day.az/world/1643807.html "Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки" - Трамп
"Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки" - Трамп
"Джо Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az.
Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".
Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы они могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.
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