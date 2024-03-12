Минюст США расследует инцидент с оторвавшейся в полете дверью Boeing

Министерство юстиции США начало уголовное расследование инцидента с потерей двери в воздухе самолетом Boeing 737-9 MAX в январе этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и документы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Минюст уже вышел на связь с некоторыми пассажирами и членами экипажа лайнера, в том числе с пилотами и бортпроводниками.

Расследование поможет министерству проверить соблюдение компанией Boeing Co. условий урегулирования претензий по итогам расследования ситуации с безопасностью самолетов MAX после двух авиакатастроф с их участием в 2018-2019 годах, отмечает газета. В 2021 году компания согласилась выплатить для урегулирования этих претензий $2,5 млрд, включая штраф в размере $244 млн.

В начале января 2024 года Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров серьезно не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

"В такой ситуации неудивительно, что Минюст проводит расследование, - цитирует Associated Press заявление Alaska Airlines. - Мы в полной мере сотрудничаем с властями и полагаем, что не являемся объектом расследования".

В феврале Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал предварительный отчет о своем расследовании инцидента, где указал, что оторвавшаяся дверь не была закреплена болтами.

Отсутствие деформации вокруг соответствующих отверстий указывает на то, что отсутствовали все четыре болта, необходимые для фиксации двери в вертикальной плоскости, сказал регулятор.

6 марта в Сенате прошли слушания об этой аварии. На них председатель комитета Сената по безопасности Дженнифер Хоменди заявила, что Boeing на протяжении двух месяцев последовательно отказывался называть имена сотрудников, работавших над дверями самолета, и не предоставил документацию о ремонте, в ходе которого оторвавшаяся впоследствии дверь переустанавливалась.

Boeing в письме Конгрессу США 8 марта сообщил, что не смог найти записи о манипуляциях с дверью: "Мы провели масштабный поиск, но такой документации не нашли". Рабочая гипотеза Boeing состоит в том, что такие записи не создавались, хотя системы компании этого требуют.

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