Бишкек и Ташкент рассматривают возможность создания демаркационных карт

Представители Кыргызстана и Узбекистана рассматривают возможность создания демаркационных карт общего участка государственной границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба кыргызского правительства.

В городе Ош состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана "по вопросам работы совместной кыргызско-узбекской демаркационной комиссии". В ходе которой, отмечается в сообщении, представители двух стран подвели итоги работы за 2023 год, утвердили график встреч на 2024 год, обсудили вопросы "демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, создания демаркационных карт и специальной (общей) геодезической сети".

Как подчеркивает кыргызская сторона, по итогам встречи сторонами подписан "соответствующий протокол".

Протяженность границы Кыргызстана и Узбекистана составляет чуть более 1,3 тыс. км. После распада СССР на ней были десятки спорных участков, достичь компромисса по которым не удавалось в течение почти 30 лет. Стороны начали активно вести работу по демаркации и делимитации общего участка границы лишь в 2017 году.

Завершить процедуру делимитации сторонам удалось в январе 2023 года.

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