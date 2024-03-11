Столтенберг о возможном размещении ядерного оружия в Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещение ядерного оружия в Швеции, тогда как шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что страна не видит необходимости ни в ядерном оружии, ни в натовских военных базах на своей территории, передает Day.Az со ссылкой нa Интерфакс.

"У нас нет планов по увеличению числа стран-союзников по НАТО, на территории которых есть ядерное оружие", - заявил Столтенберг в понедельник во время совместной пресс-конференции с Кристерссоном.

По словам генсека, альянс постоянно оценивает ситуацию с обычными вооруженными силами, но планов по размещению боевых групп НАТО в Швеции нет.

Кристерссон добавил, что в стране понимают необходимость всех оборонных возможностей НАТО, но не видят смысла в размещении ядерного оружия и военных баз альянса на своей территории в мирное время.

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