Полицейская жестокость к митингующим фермерам во Франции

Во французском Бордо сотни фермеров устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия из-за отсутствия государственной поддержки. В ответ полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Об этом сообщил профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale), передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.

Глава организации Вероник Ле Флок заявила, что аграрии вышли на протест во время заседания региональных советников Новой Аквитании. По словам Флок, несколько сотен входящих в профсоюз и независимых фермеров с раннего утра ждут встречи с чиновниками "ради спасения 60 тысяч ферм".

"За последние 20 лет каждая четвертая ферма в Новой Аквитании закрылась, численность скота сократилась на сотни тысяч голов, виноделие исчезает. Мы требуем поддержки фермеров", - заявила активист.

Радиостанция France Bleu сообщает, что делегации аграриев прибывают в Бордо из разных частей региона, создавая пробки на подъездах к городу. Все они рассчитывают попасть на прием к региональным советникам.

Ночью протестующие загромоздили дорогу к зданию регионального совета выкорчеванными виноградными лозами и навозом, а ближе к утру вывалили у ограждений покрышки и солому и попытались их поджечь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

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