https://news.day.az/world/1643924.html Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО - ВИДЕО
Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО - ВИДЕО
Шведский флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Официальная церемония прошла в штаб-квартире в Брюсселе.
Швеция стала 32-м членом НАТО.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре