Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

Шведский флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Официальная церемония прошла в штаб-квартире в Брюсселе.

Швеция стала 32-м членом НАТО.

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