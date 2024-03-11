В Италии арестовали трех палестинцев, планировавших теракты

Трое палестинцев арестованы в Аквиле, административном центре центральной итальянской области Абруццо, по подозрению в подготовке терактов и распространению экстремистской идеологии. Об этом сообщило агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно следствию, арестованные относились к военной ячейке, которая, в свою очередь, связана с палестинской военизированной группировкой "Бригады мучеников Аль-Аксы", признанной террористической в ЕС.

Как уточняет ANSA, в отношении одного из трех от Израиля был получен запрос об экстрадиции. Данный вопрос бюджет решать компетентная судебная инстанция.

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