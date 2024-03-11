В Польше заявили об упадке европейских армий

Европейские армии находятся в состоянии упадка, в том числе и вооруженные силы Польши. Об этом заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в интервью информационному агентству РАР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас [у нас] нет техники, и армия находится в руинах, как и все европейские армии", - рассказал военный. Он подчеркнул, что в связи с конфликтом на Украине НАТО необходимо провести масштабную модернизацию вооруженных сил.

При этом генерал добавил, что реакция на ситуацию в Украине разная среди членов альянса. По его мнению, конфликт "заставил протрезветь" Францию и Германию.

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