ВМС Финляндии, Швеции и Франции отработают противодействие подводным угрозам

Военно-морские силы Финляндии, Франции и Швеции будут отрабатывать противодействие подводным угрозам у западного побережья Швеции с 13 по 20 марта. Об этом сообщают в понедельник в пресс-релизе финские ВМС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Финский флот примет участие в учениях Marex Spring 24 с ракетным катером класса Hamina Pori. Кроме того, на время учений на борту шведских корветов будут находиться два финских офицера, уточняется в сообщении.

В рамках промежуточной модернизации, проведенной в 2018-2023 годах, на финские суда были установлены легкие торпеды TP47 и гидролокаторы переменной глубины VDS, уточняют ВМС Финляндии.

Учения проводятся под руководством Швеции, говорится в сообщении.

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