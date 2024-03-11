Еврокомиссия изучает влияние импорта российских удобрений на рынок ЕС

Еврокомиссия (ЕК) изучает, как влияет импорт российских удобрений и зерна на рынок стран Евросоюза, и оценивает необходимость принятия мер. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Олаф Гилл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы смотрим внимательно на факты, мониторим поток этих продуктов, то, как они влияют на наш рынок, на наших фермеров. Мы продолжим наблюдать, если факты скажут, что нужны дальнейшие шаги, то мы рассмотрим их", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, изучает ли ЕК принятие ограничительных мер в отношении удобрений и зерна из России.

Представитель ЕК подтвердил, что в настоящее время импорт зерна и удобрений из России не входит в санкционные пакеты против России, так как ЕС не хочет, чтобы пострадали нуждающиеся в этих российских продуктах страны. "Такова была позиция до сих пор", - добавил он.

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