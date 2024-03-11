В Алматы пройдет бизнес-форум стран Центральной Азии и США

В Алматы планируется проведение форума B5+1 с участием представителей правительств и бизнес-сообществ стран Центральной Азии и США.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"В период с 13 по 15 марта 2024 года в городе Алматы планируется проведение форума B5+1 с участием представителей правительств и бизнес-сообществ стран Центральной Азии и США. Инициатива В5+1 призвана обеспечить активное взаимодействие между правительствами и бизнес-сообществом, а также стать площадкой для обсуждения важнейших экономических вопросов в регионе Центральной Азии и конкретных шагов по их решению", - сказал он.

Кроме того, по его словам, данное мероприятие послужит официальным запуском платформы B5+1, предложенной на Саммите глав государств в Нью-Йорке в сентябре 2023 года.

Напомним, что договорённость о создании специальной бизнес-платформы была достигнута на саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1" в сентябре в Нью-Йорке. Платформа, как ожидается, дополнит C5+1 и укрепит экономическое сотрудничество ЦА и США.

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