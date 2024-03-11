Казахстан примет заседание министров сельского хозяйства ОТГ

С 17 по 19 марта в Казахстане пройдет заседание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В период с 17 по 19 марта 2024 года в городе Тараз состоятся 3-е заседание министров сельского хозяйства стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств и Тюркский аграрный бизнес-форум", - сказал он.

По его словам, в мероприятии примут участие министры сельского хозяйства стран-членов и наблюдателей ОТГ, а также представители заинтересованных бизнес-сообществ.

"Ожидается, что по итогам заседания министры примут совместное коммюнике по развитию сельского хозяйства в странах ОТГ", - сказал Смадияров.

Отметим, что в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. А Венгрия, Северный Кипр и Туркменистан являются государствами-наблюдателями при организации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!