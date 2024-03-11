Нетаньяху заявил, что Израиль находится на пути к "абсолютной победе"

Израиль находится на пути к "абсолютной победе" в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пообещав "добраться" до высшего руководства радикального палестинского движения ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы [Израиль] на пути к абсолютной победе [в секторе Газа]. На пути к этой победе мы уже уничтожили номер 4 в ХАМАС. Номера 3, 2 и 1 - в пути. Все смертны, мы доберемся до всех", - заявил Нетаньяху. Видеоролик с выступлением премьера распространила его канцелярия.

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