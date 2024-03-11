Молдавские социалисты выступили против идеи Макрона

Оппозиционная Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) выразила протест в связи с планами властей по открытию Францией постоянной оборонной миссии в Кишиневе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В ПСРМ потребовали от президента Молдовы Майи Санду "соблюдать Конституцию и отказаться от милитаризации страны, которая может привести к опасному втягиванию Молдовы в военный конфликт".

"Согласно статье 11 Основного закона, "Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств". В то же время, задача военной миссии не скрывается. По словам французского президента, открытие миссии, в том числе, "повысит совместимость вооруженных сил двух стран", - отметили в ПСРМ.

Социалисты заявили, что эта "совместная инициатива особенно опасна сегодня, когда президент Франции делает безответственные заявления о намерении ввести французские войска на территорию Украины, где идут военные действия".

"Таким образом, нейтральная Молдова может стать соучастницей авантюры одной из стран НАТО по расширению военного конфликта", - считают в партии.

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