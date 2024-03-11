Арабские страны поддерживают уничтожение ХАМАС.



Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью BILD. Он рассказал, что когда общается с лидерами региона, они понимают, что нужно бороться с ХАМАС, и даже молчаливо с этим соглашаются. При этом, по словам Нетаньяху, они не могут высказать свою позицию публично, передает Day.Az.



"Они понимают, что ХАМАС - часть иранской террористической сети, которая угрожает им так же, как и нам", - заявил он.

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