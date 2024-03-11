Маск назвал Байдена мрачной марионеткой

Американский предприниматель Илон Маск назвал президента США Джо Байдена "мрачной марионеткой" средств массовой информации и активистов. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Байден - всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье", - заявил он. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост в социальной сети, где американского лидера обвинили в том, что им "управляют СМИ и революционный класс активистов".

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