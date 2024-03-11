Трамп пообещал не допустить отказа других стран от доллара

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году не позволит другим странам отказаться от американского доллара на фоне желания ряда государств пойти по пути дедолларизации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не позволю странам отказаться от доллара", - сказал Трамп.

По словам политика, если Вашингтон "потеряет этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны" и станет ударом по США. По его мнению, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы это случилось. Слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара, добавил бывший президент.

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