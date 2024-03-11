Франция подверглась необычайно сильной кибератаке

Онлайн-ресурсы многих государственных структур Франции подверглись мощной кибератаке.

Как передает Day.Az, атака началась в воскресенье вечером. Ущерб от действий хакеров был минимизирован, и доступ к государственным информационным ресурсам был восстановлен.

Как сообщается, государственные структуры стали жертвами DDоS-атаки, при которой многочисленные запросы к интернет-ресурсу приводят к его перегрузке.

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