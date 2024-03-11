https://news.day.az/world/1644036.html Франция подверглась необычайно сильной кибератаке
Франция подверглась необычайно сильной кибератаке
Онлайн-ресурсы многих государственных структур Франции подверглись мощной кибератаке.
Как передает Day.Az, атака началась в воскресенье вечером. Ущерб от действий хакеров был минимизирован, и доступ к государственным информационным ресурсам был восстановлен.
Как сообщается, государственные структуры стали жертвами DDоS-атаки, при которой многочисленные запросы к интернет-ресурсу приводят к его перегрузке.
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