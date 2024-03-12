Трагедия на празднике в Иране

По меньшей мере 8 человек погибли, еще 330 пострадали в ходе мероприятий по случаю праздника Чахаршанбе-Сури в Иране с 20 февраля по 11 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, более 150 человек получили ожоги разной степени тяжести. Как минимум 86 пострадавших остаются в больницах, 11 из них - в отделениях интенсивной терапии.

В свою очередь агентство ISNA со ссылкой на представителя иранской полиции Саида Монтазера оль-Махди информировало, что число погибших за период празднования составило 10 человек. Около 70% пострадавших за время празднований - лица младше 18 лет.

Кроме того, оль-Махди заявил, что за этот период правоохранительные органы обнаружили более 10 тонн легковоспламеняющихся веществ.

Ежегодно во всем Иране отмечается один из древнейших праздников Чахаршанбе-Сури или же "Красная среда". Массовые гулянья традиционно проходят в последнюю неделю перед наступлением иранского Нового года - Ноуруза. Во вторник вечером миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают на протяжение ночи.

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