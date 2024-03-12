https://news.day.az/world/1644054.html Израиль атаковал военные сооружения "Хезболлах" на юге Ливана
Израиль атаковал военные сооружения "Хезболлах" на юге Ливана
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным сооружениям и объекту шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Как говорится в заявлении, удары нанесены истребителями по районам Айта-эш-Шаб и Эн-Накура. "Кроме того, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по району Айта-эш-Шаб на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.
В течение дня израильские военные несколько раз информировали о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля в районе границы с Ливаном.
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