США потратят полмиллиарда долларов на создание беспилотников

Министерство обороны США в 2025-м финансовом году намерено потратить 500 миллионов долларов на проект по развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.

Речь идет о проекте "Репликатор", который предусматривает создание и развертывание тысяч дешевых, умных взаимосвязанных автономных систем в течение 18-24 месяцев.

Ранее сообщалось, что "Репликатор" направлен на противодействие массовому производству беспилотников Китаем. Ожидается, что концепция будет распространяться сразу на несколько областей, в частности, море и воздух. Соответствующие системы предлагается объединить в ячеистую сеть, управляемую с использованием элементов искусственного интеллекта. Кэтлин Хикс отмечала, что американские дроны будет труднее сбить, чем китайские.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!