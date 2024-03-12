Во Франции произошел пожар на нефтеперегонном заводе

На нефтеперегонном заводе компании Esso-ExxonMobil в департаменте Приморская Сена на севере Франции произошел пожар, передает Day.Az.

Инцидент случился в центре, где осуществляется переработка сырой нефти в топливо. В связи с происшествием персонал был эвакуирован.

Пять человек обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы.

На месте работают пожарные. К вечеру пожар был локализован. Тем не менее, префектура призывает местных жителей воздержаться от посещения района, чтобы не мешать работе аварийных служб.

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