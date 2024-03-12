Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Дорожной картой, которая ведет к упадку Америки, назвали в совместном заявлении представители Республиканской партии в Палате представителей обнародованный бюджетный запрос президента Джо Байдена на 2025 финансовый год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Цена предлагаемого президентом Байденом бюджета является еще одним вопиющим напоминанием о ненасытном аппетите этой администрации к безрассудным расходам и пренебрежении демократов финансовой ответственностью", - говорится в заявлении, распространенном спикером палаты Майком Джонсоном и рядом других видных республиканцев.

В нем подчеркивается, что "бюджет Байдена не просто не соответствует действительности - это дорожная карта по ускорению упадка Америки".

Законодатели отметили: "В то время как трудолюбивые американцы борются с сокрушительной инфляцией и растущим государственным долгом, президент увеличил бы их страдания, потратив триллионы дополнительных долларов налогоплательщиков на продвижение своей левой программы".

По данным The U.S. Debt Clock, государственный долг США в настоящее время превышает $34,5 трлн.

Как сообщалось, бюджетный план Байдена на сумму $7,3 трлн включает, в частности, выделение $1,5 млрд на противодействие России. Из этой суммы $482 млн администрация США запрашивает на помощь Украине.

Кроме того, Байден хочет выделить $400 млн на противодействие Китаю, а также $241 млн в качестве военной помощи для "подтверждения приверженности американской национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе".

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