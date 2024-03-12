Израиль нанес авиаудар по территории Ливана

Истребители израильских военно-воздушных сил нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек в Ливане, где находится крупный форпост шиитской вооруженной организации "Хезболла".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что воздушные рейды пришлись и на районы Дар-эль-Амаль и Джурд-Тарая.

Губернатор провинции Бешир Ходр заявил в эфире телеканала Al Jadeed, что один из налетов был совершен на предприятие по производству оливкового масла в пригороде Дурусе, пострадали мирные жители.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

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